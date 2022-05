14. etapa dirke po Italiji je bila dolga le 147 kilometrov, a je bila z naskokom najbolj zanimiva v dosedanjem poteku 105. izvedbe Gira. V etapi, ki je bila pisana na kožo ubežnikom, se je za popoln napad odločila ekipa Bora-Hansgrohe, ki je etapo s 3000 višinskimi metri naredila zelo zanimivo in pravi boj kapetanov za rožnato majico.

Nova pogumna vožjna Lopeza

V pokrajini Piemont v okolici Torina so kolesarji v zadnjih 70 kilometrih opravili dva kroga z dvema ne predolgima, a izjemno strmima vzponoma. Na čelu etape se je izoblikoval beg, ki pa je imel le dobro minuto prednosti. V glavnini je stanje nadzirala ekipa Ineosa, a le do prvega vzpona na Supergo. V ospredje se je takrat iztrelila v hribih izjemno močna trojica ekipe Bora-Hansgrohe, ki je v trenutku izničila prednost ubežnikov in povsem razredčila glavnino. V boju za etapno zmago so ostali le še najboljši kolesarji letošnjega Gira, ki so večinoma ostali izolirani, ekipno prednost je imela zgolj še Bora. Še enkrat več je izjemno formo in borbenost kazal mladi Špane Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo), ki je v rožnati majici vodilnega stik z najboljšimi držal presenetljivo dolgo, na koncu pa so mu moči pošle ob drugem vzpenjanju na Supergo. Mladi Španec je še enkrat več navdušil in si zasluži vse pohvale za trud obrambe rožnate majice. Na svojih ramenih jo je nosil deset dni.

Yates malce zacelil rane

Ravno ko je popuščal Lopez, se je zgodil nov napad povsem na čelu. Trojici kolesarjev Bore je malce zmanjkalo moči, malce zatišja pa je nemudoma izkoristil prvi favorit dirke Richard Carapaz (Ineos-Grenadiers). Aktualni olimpijski prvak v cestni vožnji si je v manj kot kilometru, kolikor je bilo še do vrha vzpona na Supergo privozil skoraj pol minute prednosti. Do cilja je bilo še skoraj 30 kilometrov in napad Ekvadorca se je izkazal za prezgodnega. Na kratekm ravninskem odseku svoje prednosti ni mogeč povečati, sledil pa je še en izjemno strm vzpon na Colle della Maddalena. Ekvadorcu so se 13 kilometrov do konca prilključili zmagovalec etape na Blockhaus Jai Hindley (Bora-Hansgrohe), domači ljubljenec Vincenzo Nibali (Astana) in osmoljenec etape na Blockhaus Simon Yates (BikeExchange).

Ravno Yates, ki ni več v boju za skupno zmago, je imel od četverice zvezdnikov največ moči. Odločilno prednost za zmago na zelo zanimivi etapi si je privozil z napadom slabih pet kilometrov do cilja. Priboril si je dobrih 10 sekund prednosti, ki jih je brez težav zadržal do konca in je tako le malce zacelil rane po velikem razočaranju v nedeljo, ko je izgubil vse možnosti za rožnato majico. To je po današnji etapi na svoja ramena nadel Carapaz, ki je dan zaključil na tretjem mestu. Pred njim je zaključil še Hindley, ki je tudi prvi izzivalec Ekvadorca v skupnem seštevku. Yates je prišel do svoje šeste etapne zmage v karieri na dirki po Italiji in druge letos.

»Danes je bil načrt, da grem v beg. To se ni zgodilo, čeprav sem večkrat poskušal, a me niso spustili. Nato smo spremenili taktiko in ko se je Bora odločila za lov ubežnikov, sem se priključil. Na koncu sem prišel do te zmage,« je takoj po koncu razlagal Britanec. »Sem vesel zmage, a nikakor nisem navdušen nad njo, saj sem jih pet že imel do sedaj. V Italijo sem priešl zmagat Giro, ne loviti etapne zmage,« pa se je tudi sam spomnil nedeljskega razočaranja.