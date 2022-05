»Pogovori med Ukrajino in Rusijo bodo zagotovo potekali, saj je nekatere stvari mogoče doseči le za pogajalsko mizo. Želimo, da se vse vrne v stanje pred vojno, vendar Rusija tega ni pripravljena storiti,« je dejal Volodimir Zelenski.

Zaveda se, da bodo pristopi k pogajanjem in zahteve obeh strani različni glede na čas srečanja in potek vojne, vendar je poudaril, da bodo rezultati pogajanj vselej morali biti pošteni za Ukrajino. Spomnil je tudi na absolutni pogoj Kijeva za nadaljevanje pogovorov, in sicer, da Rusija ukrajinskih vojakov, ki so branili jeklarno Azovstal ne usmrti.

Prav tako je ukrajinski predsednik spregovoril o dokumentu o varnostnih jamstvih za svojo državo in dejal, da ga bodo podpisali prijatelji in partnerji Ukrajine, brez Moskve.

Severodoneck skušajo zravnati s tlemi

Medtem v ukrajinski regiji Donbas še naprej potekajo hudi spopadi. Ruske sile že več dni obstreljujejo vzhodno ukrajinsko mesto Severodoneck, je sporočil guverner regije Lugansk Sergej Hajdaj in pri tem opozoril, da namerava Rusija mesto spremeniti v ruševine tako, kot je to storila v Mariupolju.

Vseeno pa je zavrnil trditve ruskega obrambnega ministra Sergeja Šojguja, da je Moskva tik pred tem, da v celoti zavzame regijo Lugansk, in jih označil za nesmisel.

Po navedbah ukrajinskega generalštaba so ruske sile začele odstranjevati mine okoli pristanišča v Mariupolju, da bi ga ponovno usposobile za delovanje. Menijo, da je cilj ruskih oboroženih sil vzpostaviti popoln nadzor nad regijama Lugansk in Doneck ter si tako zagotoviti kopenski koridor do črnomorskega polotoka Krim, ki si ga je Rusija priključila leta 2014.