»Nehajte nas posiljevati,« je imela protestnica s črno barvo zapisano na telesu, kar se je razkrilo, ko si je slekla obleko. Pod črkami je imela naslikano ukrajinsko zastavo. Spodnje hlačke in mednožje je bilo popacano z rdečo barvo, ki je simbolizirala kri.

Sistematična posilstva

Ukrajinske oblasti so v preteklosti potrdile, da preiskujejo več primerov domnevnih posilstev ruskih vojakov ukrajinskih žensk. Sredi aprila je BBC poročal o grozodejstvih, ki bodo preživele spremljali do smrti. »Približno 25 deklet in žensk, starih od 14 do 24 let, je bilo med okupacijo v kleti ene hiše v Buči sistematično posiljenih. Devet jih je nosečih,« je povedala ukrajinska varuhinja pravic Ljudmila Denisova. »Ruski vojaki so jim rekli, da jih bodo posiljevali toliko časa, da si ne bodo želele spolnega stika z nobenim moškim, s čimer bi jim preprečili imeti ukrajinske otroke.«

Preiskava Združenih narodov pa je pokazala še, da so tarče spolnih napadov ruskih vojakov tudi moški. Po navedbah ukrajinske generalne tožilke Iryne Venediktove Moskva posilstvo uporablja kot premišljeno strategijo.