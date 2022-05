Podjetje Boeing že načrtuje, da bo s plovilom Starliner v bližnji prihodnosti lahko prevažalo astronavte na vesoljsko postajo in tako ponudilo alternativo kapsuli Crew Dragon podjetja SpaceX.

Starliner je vesoljsko plovilo naslednje generacije namenjeno večkratni uporabi, sestavljeno iz kapsule za posadko in servisnega modula. Ko bo plovilo certificirano, pa bo lahko na vesoljsko postajo prevažalo do štiri člane posadke.

Prvotno je bilo predvideno, da bo plovilo na ISS odpotovalo julija 2021, a je bila misija večkrat preložena, najprej zaradi težav po prihodu ruskega raziskovalnega modula Nauka, nato pa še zaradi težav z ventili pogonskega sistema.

Poskusni polet je bil neuspešen

Nasa je sicer podjetjema Boeing in SpaceX leta 2014 zaupala posel izdelave plovil za transport astronavtov in potnikov, potem ko je tri leta prej upokojila raketoplane iz programa Space shuttle.

Medtem ko je SpaceX, ki je v lasti najbogatejšega Zemljana Elona Muska, opravil že več uspešnih misij, pa se je Boeing pri razvoju Starlinerja soočal z več težavami, prvi poskusni let decembra 2019 pa je bil neuspešen.

ISS je skupen projekt petih vesoljskih agencij - ameriške, ruske, kanadske, japonske in evropske. V orbiti je že od leta 1998 in ima stalno posadko od leta 2000. Postaja je namenjena predvsem raziskavam učinka mikrogravitacije in kozmičnega sevanja, v njenem laboratoriju pa je bilo opravljenih več kot 3000 znanstvenih raziskovanj.