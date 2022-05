Danes dopoldne bo deloma sončno, na severu je možna kakšna ploha, navajajo na Agenciji RS za okolje (Arso). »Popoldne in zvečer bo v notranjosti Slovenije spremenljivo oblačno, nastajale bodo nevihte, ki so krajevno lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija,« so še dodali.

Možna tudi toča

Največja verjetnost za nevihte danes je popoldan na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju, nekoliko kasneje še na Gorenjskem, v osrednji Sloveniji in na Dolenjskem. Po napovedih vremenskega portala Neurje.si so možna tudi krajevna neurja z močnejšimi nalivi in točo.

Ob krajevnih nevihtah lahko popoldne in zvečer v vzhodni in severni Sloveniji narastejo manjši vodotoki in hudourniki.

Jutri bo povečini sončno

Ponoči se bo ozračje umirilo, jutri zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej nizke oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17 stopinj Celzija. V nedeljo dopoldne se bo jasnilo, možna bo še kakšna ploha. Čez dan bo povečini sončno, popoldne in zvečer bo možna še kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, možna bo kakšna ploha, popoldne tudi nevihta. V torek bo sončno, pihal bo jugozahodni veter.