V finišu letošnjega prvenstva so se pojavile številne špekulacije, govorice in obtoževanja, kdo je s kom dogovorjen in kdo ni. Izstopale so tri govorice, ki so podžgale vročico ob razburljivem razpletu. Olimpija naj bi se dogovarjala z Ognjenom Mudrinskim, najboljšim strelcem lige, za poletno selitev iz Maribora v Ljubljano. Športni direktor Marko Šuler se je sešel s trenerjem Radomelj Nerminom Bašićem kot kandidatom za klop Maribora. Obe so uradno zanikali iz pisarn Olimpije, Radomelj in Maribora. Najnovejša govorica je, da je Maribor s premijo 80.000 evrov stimuliral Radomlje za zmago v Kopru, kjer je gostitelje najbolj motilo, kako so gostje v drugem polčasu zavlačevali tekmo. Takšno denarno stimuliranje v nogometu ni prepovedano, je pa lahko moralo sporno. Maribor se je odzval s sporočilom, da je objava o posebni premiji grob napad na kluba Maribor in Radomlje, zato bodo uporabili vsa pravna sredstva. Enako so z zanikanjem reagirale tudi Radomlje.

Pokal bo čakal v Slovenskih Konjicah

Ekipa za podeljevanje pokala za prvaka bo na razplet čakala v Slovenskih Konjicah, ki je na pol poti do Murske Sobote in Ljubljane, kjer bosta odločilni tekmi za lovoriko. V Fazaneriji, ki je bila razprodana štiri dni pred tekmo, se pred dobrimi 4000 gledalci obeta spektakel. »Lani so Prekmurci zmagali pri nas v Mariboru, letos bomo mi pri njih,« je pogumna napoved trenerja Maribora Radovana Karanovića, kako bodo vijoličasti osvojili naslov prvaka. Če jim spodleti, bodo že tretje leto zapored ostali brez lovorike, kar bi bil ob proračunu več kot pet milijonov evrov hud udarec, saj je denar od bajnega zaslužka 18 milijonov evrov z ligo prvakov 2017/18 porabljen. »Mura je velik klub, ki vedno želi zmagat – in enako bo v nedeljo. Ker se obeta fantastična kulisa, pričakujem, da bosta obe ekipi prikazali predstavo na visoki ravni,« odgovarja trener Mure Damir Čontala, ki stavi tudi na dejstvo, da bo Maribor pod večjim pritiskom. Motivi Mure so veliko rivalstvo z Mariborom, želja po osvojitvi tretjega mesta in postati najboljša ekipa spomladi. Mura bo zaradi kartonov oslabljena za Tomija Horvata, Klemna Pucka (oba sta spomladi odigrala največ minut v ekipi) in Žigo Kousa. Prekmurci so neugoden tekmec za Maribor, saj je na letošnjih treh tekmah osvojil le točko. »Mariboru nočemo ničesar odvzeti, hočemo le zmagati. Če bo Maribor boljši, mu bomo čestitali, a mi bomo naredili vse, da sezono sklenemo z zmago,« je povedal napadalec Mure Mihael Klepač.

Guberac zasut s ponudbami za prodajo igralcev

»Kopru se bomo skušali oddolžiti za poraz v finalu pokala,« je izjava trenerja Brava Dejana Grabića, s katero je nakazal, kako se bodo lotili tekmeca. Šiškarji bodo motivirani, da ubranijo peto mesto na lestvici. Poraz Kopra z Radomljami ni bil naključje, ampak posledica kopice napačnih potez. Osvojitev slovenskega pokala je čustveno izpraznila ekipo. Zasedba je kolektivno podlegla prevelikemu pritisku uspeha, saj so na Bonifiki le redki igralci, ki imajo izkušnje z osvajanjem lovorik in se jim niso zatresle noge. Na hitro sestavljena slovesnost pred tekmo, potem ko so videli, kaj je Maribor pripravil Tavaresu, da se je klub poslovil od kapetana Ivice Guberca (očeta in predsednika kluba Anteja Guberca so zalile solze), je čustveno vplivala na igralce na tekmi z Radomljami. Prav neverjetno je, kakšne priložnosti je v ponedeljek zapravil Koper v prvem polčasu.

»Imeli smo dovolj časa, da se znova vrnemo na želeno raven. Odigrali smo veliko dobrih tekem in tudi po porazih pokazali, da se znamo dvigniti,« pravi trener Kopra Zoran Zeljković, ki bo moral biti pri izbiri enajsterice v boljši dnevni formi, kot je bil proti Radomljam. Koper se je na tekmo leta pripravljal v ilegali, saj je imel predstavnik kluba za medije delovne obveznosti na zaključnem turnirju košarkarske evrolige v Beogradu. Veliko dela ima tudi Ante Guberac, ki je zasut s ponudbami za igralce, med katerimi naj nobena ne bi bila manjša od 600.000 evrov odškodnine.

Pri 36. kroga, danes ob 15. uri: Radomlje – Domžale, ob 20.15: Aluminij – Tabor, jutri ob 17.30: Bravo – Koper, Celje – Olimpija, Mura – Maribor.

Desetič odloča zadnji krog Letošnje nogometno prvenstvo je deseto v 31-letni zgodovini, ko odloča zadnji krog. Doslej dvakrat prvak ni postal tisti, ki je bil pred sklepnim dejanjem na prvem mestu. Obakrat je bil to Maribor in obakrat je bila usodna Mura. 1996/97: Maribor je v zadnji krog šel z dvema točkama prednosti pred Primorjem in priložnosti ni zapravil, saj je Potrošnik iz Beltincev premagal s 5:1. 1998/99: Maribor in Gorico je ločila točka razlike in med seboj sta v zadnjem krogu igrala v Ljudskem vrtu. Maribor je zmagal z 2:0 in postal prvak. 2000/01: Maribor je obdržal dve točki prednosti pred Olimpijo, potem ko je v večnem derbiju remiziral (1:1) na stadionu za Bežigradom. Olimpija je za naslov potrebovala zmago. 2001/02: Spet je odločal zadnji krog z medsebojno tekmo vodilnih ekip. Maribor je imel tri točke pred Primorje in ga doma premagal s 3:0. 2003/04: Maribor 54 točk, Gorica 53, Olimpija 52 je bil vrstni red pred zadnjim krogom. Prvak je postala Gorica, ki je premagala Koper z 2:0, saj je Maribor, ki je potreboval zmago, v Fazaneriji izgubil z Muro z 1:2, potem ko so Prekmurci zmagoviti gol dosegli v 89. minuti (Radosavljević). Druga je bila Olimpija, ki je premagala Primorje s 3:0. Morda bi se razpletlo drugače, če Olimpija tekme z Gorico ne bi izgubila z 0:3 za zeleno mizo, ker Boštjan Kreft ni imel pravice nastopa. 2005/06: Gorica je imela pred zadnjim krogom dve točki prednosti pred Domžalami in postala prvak, saj je premagala zadnjeuvrščeni Rudar iz Velenja s 4:0, Domžale pa Maribor z 2:0. 2017/18: Olimpija je v zadnji krog krenila z dvema točkama prednosti pred Mariborom in je za naslov prvaka potrebovala remi, ker je bila boljša v medsebojnih tekmah. Ljubljančani so do remija 1:1 v Domžalah prišli z golom Kronavetra z enajstmetrovke v 80. minuti, ki je bila za Mariborčane (premagali so Gorico z 2:0) sporna. 2019/20: Potem ko je Olimpija zapravila sedem točk prednosti, je o prvaku odločala medsebojna tekma s Celjem, ki je potreboval točko. V napeti tekmi je Celje z remijem 2:2 osvojilo prvi naslov prvaka, Olimpija pa je končala na tretjem mestu, saj jo je prehitel še Maribor po zmagi proti Aluminiju s 4:1. 20020/21: Maribor je šel v tekmo z drugouvrščeno Muro v Ljudskem vrtu s tremi točkami prednosti, a je zaradi slabšega medsebojnega izkupička potreboval remi. Mura je šokirala Štajerce z zmago s 3:1 in se veselila prvega naslova prvaka.