Predsednik evropskega sveta Charles Michel danes zaključuje balkansko turnejo z obiskom v Bosni in Hercegovini. Ključen namen Michelove turneje, do katere je prišlo osem mesecev po lanski jesenski zahodnobalkanski turneji predsednice evropske komisije Ursule von der Leyen, je bil države zahodnega Balkana prepričati o okrepljenem reformnem procesu na njihovi poti v Evropsko unijo. Michel je v Srbiji, Albaniji in BiH iskal podporo za svoj predlog nove oblike pristopnega procesa za članstvo v EU, kar bi bila že druga sprememba v pravilih pristopanja v EU v zadnjih letih.

Predsednik evropskega sveta predlaga ustanovitev tako imenovane evropske geopolitične skupnosti, ki bi jo sestavljale države Vzhodnega partnerstva in zahodnega Balkana. To novo združenje bi bilo neke vrste čakalnica za polnopravno članstvo v Evropski uniji, ne bi pa bilo njeno nadomestilo. Ta skupnost naj bi predstavljala poskus hitrejšega, a hkrati tudi postopnega vključevanja kandidatk za članstvo v Evropsko unijo. Predlog spreminja logiko pristopnega procesa, ki se je na Balkanu tudi zaradi zadržanosti držav do izvajanja potrebnih reform izkazal za proces, s katerim se države ne premaknejo nikamor.

Postopno vključevanje v EU

Namesto da bi kandidatka za članstvo za vključitev v EU morala izpolniti vse kriterije, Michel sedaj predlaga, da bi države po izpolnitvi kriterijev na posameznih področjih že lahko sodelovale na področnih svetih ministrov EU, njihov glas pa bi bil posvetovalne narave. Tako bi prihajalo do postopne in polne vključitve v Evropsko unijo, nov način vključevanja v EU pa naj bi bil za kandidatke zagotovilo, da bodo nekega dne tudi res postale članice Unije. Proces približevanja bi lahko potekal tudi v obratni smeri, kar pomeni, da bi države utegnile izgubiti posamezne pridobljene pravice, če bi prišlo do poslabšanja na posameznih področjih, denimo pri spoštovanju vladavine prava.

Nova zamisel Michela še ni povsem izdelana. Je pa podobna nedavni zamisli francoskega predsednika Emmanuela Macrona o oblikovanju »evropske politične skupnosti«, pri kateri tudi sam Macron poskuša omiliti strahove, da bi lahko bila nadomestek članstvu v EU. Aktualni premisleki Michela in Macrona tako predstavljajo poskus odgovora na dilemo, kako državam, ki želijo vstopiti v EU, omogočiti pospešen proces pridruževanja, in to ob zavedanju, da za izpolnjevanje kriterijev članstva v Uniji ne obstaja krajša pot. O Michelovi zamisli bodo voditelji sedemindvajseterice predvidoma razpravljali že na junijskem vrhu EU, ki ga morajo še potrditi.