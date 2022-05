Najnovejši podatek o številu okužb je bil objavljen po tem, ko so severnokorejske oblasti v četrtek zabeležile več kot 263.000 novih primerov bolezni in le teden dni po tem, ko je Pjongjang potrdil prve uradne primere okužb s covidom-19 v državi.

Do zdaj naj bi zaradi koronavirusa v državi umrlo 65 oseb, medtem pa naj bi približno 1,49 milijona ljudi že okrevalo. O zdravstvenem stanju v izolirani državi je znanega malo, vendar Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) domneva, da se še vedno ni začela nacionalna kampanja cepljenja.

Severna Koreja ima namreč enega najslabših zdravstvenih sistemov na svetu, saj ima slabo opremljene bolnišnice, malo enot za intenzivno nego, nima cepiv proti covidu-19 in je brez možnosti množičnega testiranja.

Južna Koreja je Pjongjangu že ponudila neomejeno pomoč, v kolikor jo bodo tamkajšnje oblasti zahtevale, vključno z odmerki cepiva, zdravstvenimi delavci in medicinsko opremo, a se Severna Koreja na ponudbo še ni odzvala. Kljub velikemu številu primerov bolezni, povezanih s povišano telesno temperaturo, naj bi se proizvodnja v kmetijstvu in tovarnah nadaljevala kot običajno, so danes poročali državni mediji.

»Tudi v razmerah največje nujnosti za preprečevanje epidemij se v ključnih industrijskih sektorjih ohranja običajna proizvodnja, veliki gradbeni projekti pa se nemoteno izvajajo, da bi ljudem zagotovili bolj civilizirane življenjske razmere,« poroča državna tiskovna agencije KCNA.

Pri tem pa Svetovni program za hrano (WFP) ocenjuje, da je v državi podhranjenih približno 11 milijonov od 25 milijonov prebivalcev. Če zaradi pandemije kmetijski delavci ne bodo mogli obdelovati polj, bi se lahko lakota v državi po mnenju analitikov drastično zaostrila.

Covax pozval k odpravi neenakosti v stopnji precepljenosti po svetu

Mednarodna pobuda za razdeljevanje cepiv najrevnejšim državam Covax pa je danes mednarodno skupnost pozvala k ukrepanju za odpravo neenakosti v stopnji precepljenosti po svetu in hkrati naznanila, da imajo zadosti cepiv za zaščito 70 odstotkov prebivalstva v 91 državah z nižjimi dohodki, so sporočili iz Svetovne zdravstvene organizacije (WHO).

Skoraj 18 mesecev po prvi uporabi cepiva proti covidu-19 neenakost v stopnjah precepljenosti prebivalstva med državami z nižjimi in višjimi dohodki ostaja visoka. To pa še naprej terja življenja, podaljšuje pandemijo in povečuje možnost pojava novih, potencialno nevarnejših različic virusa.

Covax pri tem opozarja, da je samo 16 odstotkov ljudi v državah z nizkimi dohodki prejelo en odmerek cepiva, medtem ko je v državah z visokimi dohodki delež takšnih prebivalcev že 80 odstoten.

Svet ima na voljo zadosti cepiv

Sedaj pa se Covax nahaja v položaju, ki bi se še pred dvema letoma zdel nemogoč. Svet ima na voljo zadosti cepiv, da lahko podpre splošni cilj podpore pravičnemu cepljenju vseh odraslih in mladostnikov po vsem svetu. S tem bi Covax lahko proti koronavirusu zaščitil 70 odstotkov prebivalstva v 91 državah z nižjimi dohodki.

Hkrati WHO sporoča, da so v dobrem položaju za dostavo večine teh odmerkov tistim, ki jih najbolj potrebujejo. Samo v zadnjih 15 mesecih je Covax poslal več kot 1,3 milijarde cepiv v 87 držav, njihove pošiljke pa predstavljajo kar 82 odstotkov vseh cepiv, dobavljenih v države z nizkimi dohodki. Pri tem opozarjajo, da je zdaj treba graditi na teh temeljih in pomagati državam, da bodo v celoti zaščitile rizične skupine z visokim tveganjem, dosegle nacionalne cilje precepljenosti in dokončno odpravile nevarnosti, ki jih povzroča covid-19.

Vendar pa vseeno ostajajo določene ovire. Povpraševanje in poraba cepiv ostajata nizka, pri čemer je to najbolj opazno prav v državah z nizkimi dohodki. Prav tako je v številnih državah različica omikron zmanjšala zaznano tveganje virusa, prebivalci in vlade pa se sedaj osredotočajo na druge prednostne naloge na področju zdravja.