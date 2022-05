V videu, ki ga je posnel v telovadnici, je dejal: »To je moj zadnji dan v Rimu in imam vas in Italijo preprosto rad. Če ste pomislili, da ne cenim vaše kulture, mi verjemite, da to ni bil moj namen.« Ob tem je dodal, da je Vatikan in Sikstinsko kapelo prvič obiskal, ko je imel 19 ali 20 let, zdaj pa se je svoje proste dni v Rimu odločil preživeti med ogledovanjem mesta in pri tem znova obiskati Sikstinsko kapelo. Pojasnil je, da so se, ko je prišel v kapelo, z njim želeli fotografirati njegovi oboževalci, on pa je privolil v to. »Prosil sem za dovoljenje, ker sem mislil, da je tako prav. Nikoli ne bi storil nečesa, s čimer bi izkazal nespoštovanje kulturi drugih. Opravičujem se za to. To ni bil moj namen,« je izjavil, njegovo opravičilo pa je v enem samem dnevu doseglo tri milijone ogledov.