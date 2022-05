Kaja Juvan do prvega finala v karieri

Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je v Strasbourgu na turnirju serije WTA z nagradnim skladom 203.024 evrov pripravila presenečenje in ugnala prvopostavljeno Čehinjo Karolino Pliškovo. Enaindvajsetletnica iz Ljubljane je slavila s 6:2, 7:5 in se po uri in 27 minutah uvrstila v finale. V finalu se bo pomerila z Nemko Angelique Kerber, ki je napredovala po predaji Francozinje Oceane Dodin pri izidu 7:6 (2), 1:0 za Nemko. Trikratna zmagovalka turnirjev za grand slam se je 31. uvrstila v finale, nazadnje pa je slavila lani junija v domačem Bad Homburgu. Takrat je bila to 13. lovorika v karieri nekdanje številke ena lestvice WTA.