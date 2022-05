Srbski pevec MC Stojan napovedal koncert v muzeju brez vednosti muzeja

Srbski folk pevec MC Stojan je za to poletje napovedal koncert v Zagrebu, za lokacijo koncerta pa navedel kar Muzej za umetnost in obrt. »Prišel je čas, da vam napovemo enega od največjih spektaklov v središču Zagreba. V petek, 10. junija, bo v Muzeju za umetnost in obrt natopila ena od največjih zvezd Balkana MC Stojan. Zabavali se bomo ob hitih, kot so Candy, La Miami, Šalji broj in Alo!« je pisalo v napovedi za koncert, ki je presenetila Zagrebčane, še bolj pa vodstvo muzeja. V omenjenem muzeju oziroma v restavraciji v sklopu muzeja so sicer že nastopali nekateri glasbeniki, kot sta Tereza Kesovija in Oliver Dragojević, nikoli pa folk glasbenik.