Odvetnica je igralko večkrat spravila v neprijeten položaj, sploh ko je šlo za njene trditve, da je Johnny Depp tepel njo, ona pa njega ne, nazadnje pa je namignila tudi na to, da je Heardova nekoč pretepla tudi svoje nekdanje dekle, s katerim je bila pred Deppom. Odvetnica Camille Vasquez poteka sojenja za medije ni hotela komentirati in bo to storila po koncu sojenja, mediji pa so si zato vzeli čas, da analizirajo njen odnos z Deppom. Nekateri so pri tem seveda kmalu začeli ugibati, ali so med igralcem in njegovo odvetnico preskočile tudi iskrice, dokaz pa med drugim vidijo v tem, da sta se na sodišču že večkrat nežno objela.

Camille Vasquez je odvetnica, ki v odvetniški družbi Brown Rudnik dela v skupini za sodne spore in arbitražo. Specializirana je za tožbe zaradi obrekovanja in tožbe, povezane z zaposlovanjem in poslovnimi prekrški, izkušnje pa ima tudi v krizni komunikaciji.