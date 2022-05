Vlada je potrdila memorandum o soglasju med ministrstvi za obrambo Slovenije, Nemčije, Litve, Nizozemske ter Združenega kraljestva o tretji, četrti, peti in šesti fazi programa Boxer, so sporočili.

Slovenija se je za nakup bojnih kolesnih vozil 8 x 8 pridružila večnacionalnemu programu Boxer v okviru Organizacije za sodelovanje pri skupnem oboroževanju (OCCAR), je še sporočilo ministrstvo.

Memorandum o soglasju je sklenjen med državami, ki sodelujejo v programu Boxer, in ureja njihova medsebojna razmerja. Med drugim vsebuje določbe o ciljih, strukturi in organizaciji programa Boxer ter pristojnosti, strukture vodenja in upravljanje v okviru programa.

Memorandum vsebuje tudi izhodišča za pogodbene dogovore z industrijo in določa okvirne vsebine predmeta pogodbe. Prav tako ureja nekatere druge vidike sodelovanja držav v programu, predvsem glede tehnične in administrativne pomoči, zagotavljanja kakovosti in varnosti.

V okviru tega programa Slovenija načrtuje nabavo 45 osemkolesnikov za skupno 343,43 milijona evrov. Obrambni minister v odhajanju Matej Tonin je pojasnil, da oklepniki skupaj z oborožitvijo in tudi dodatnim paketom za usposabljanje in vzdrževanje stanejo 281 milijonov evrov, ostalo pa je DDV, ki ga bo Slovenija plačala sama sebi.

Tega posla v nastajajoči vladni koaliciji Gibanja Svoboda, Socialnih demokratov (SD) in Levice ne podpirajo. Ministra so večkrat pozvali, naj sporazuma ne podpiše.