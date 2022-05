Italijanski karabinjerji so v sodelovanju z Europolom razkrinkali kriminalno združbo, ki si je za tarčo svojih lopovščin izbirala starejše ljudi, predvsem moške. Na spisku kaznivih dejanj so predvsem goljufije, spolno izkoriščanje in pranje denarja.

Družinsko organizirana združba, sestavljena predvsem iz romunskih državljanov, je goljufala ostarele žrtve z območja Kalabrije na jugu Italije. Najraje moške, stare od 70 do 90 let, ki so živeli osamljeno in izolirano od drugih družinskih članov. Za goljufije je uporabila mlade ženske, ki so pri njih delale kot gospodinje. Njihova naloga je bila prepričati ostarele, da jim posodijo večje vsote denarja. Pogosto so se z njimi telesno zapletle, nato pa zaprosile za finančno pomoč. Denar naj bi potrebovale zaradi domnevnih zdravstvenih težav: bolne naj bi bile one ali pa njihovi družinski člani.

Ko v nekaterih primerih oškodovanci niso ustregli njihovim denarnim zahtevam, so jih začele izsiljevati. Dogajalo pa se je še marsikaj drugega. Neka žrtev je na primer doživela dva srčna infarkta po tem, ko ji je »gospodinja« na skrivaj podtaknila pomirjevalo in tako pajdašem omogočila oziroma olajšala rop njegove hiše.

Od oškodovancev so prevaranti izvabili velike vsote denarja, samo od enega skoraj 20.000 evrov. Denar so pošiljali v Romunijo, kjer so ga oprali. Vlagali so ga predvsem v nepremičnine, avte in zlato. Preiskovalci ocenjujejo, da so na ta način prišli do več kot milijona evrov. Identificirali so 56 članov kriminalne združbe, med njimi jih je bilo 16 ključnih za njeno delovanje. Opravili so 23 hišnih preiskav in aretirali 13 ljudi – štiri v Italiji, dva v Nemčiji in sedem v Romuniji. Iz Europola poročajo, da so jim za zdaj zasegli elektronske naprave in različne dokumente. Sodelovali so tudi nemški, nizozemski in romunski organi pregona.