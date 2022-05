Adijo, Aluminij

Zadnji krog prve slovenske nogometne lige bo odigran ta konec tedna. Prvenstva, ki je bilo podobno prejšnjemu. Skrajno izenačeno. Nihče ni imel izstopajoče kakovostnih igralcev, zato je bil osnovni trenutek vsake tekme psihologija. Motiviranost igralcev oziroma njihova samopodoba. Tipičen primer je Bravo. Visoko motivirani so lahko premagali vsakogar, ob le malenkostni ležernosti pa z vsakomer tudi izgubili. Izpada Aluminij. Žal mi jih je. Zadnjih pet let, sploh v času Bogatinova, so veljali za občo nevarnost, obenem pa so bili dolgo časa primer tega, kako se da kupovati smiselne igralce, če je klub obvladljiv. Kar manjši klubi, okoli katerih je manj deležnikov, praviloma so. Bolj smiselno delujoči.