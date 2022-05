Ljubljana bo po Berlinu (2019) in Veroni (2021) tretje prizorišče, na katerem bosta v istem dnevu znana evropska klubska prvaka v ženski in moški konkurenci. V ženski konkurenci bosta jutri v finalu lige prvakov igrali ekipi Imoco Conegliano in Vakifbank Carigrad (ob 18. uri) ter v moški Zaksa Kedzierzyn-Kozle in Itas Trentino (ob 21. uri). Organizator finala lige prvakov je Odbojkarska zveza Slovenije (OZS), ki se je do zdaj že izkazala z organizacijo svetovnega prvenstva za odbojkarice do 23 let leta 2017 in dve leti pozneje še evropskega prvenstva za odbojkarje. Če k temu dodamo še odlično izveden CEV Gala 2021 večer, ni nobeno presenečenje, da je vodstvo Evropske odbojkarske zveze (CEV) finale lige prvakov zaupalo Ljubljani.

Prenos v 86 držav po svetu

»Za kandidaturo smo se odločili po klicu predsednika CEV Aleksandra Boričića marca. Takšno ponudbo težko zavrneš, saj je to enkratna priložnost, da na naših tleh vidimo na delu najboljše evropske odbojkarske ekipe. Hkrati bo Slovenija z vrhunskim športnim dogodkom poslala še en močan signal v Evropo in svet. Lanski finale so prenašali v 71 državah, skupno si ga je prek televizijskih in digitalnih kanalov ogledalo več kot 170 milijonov gledalcev. Letos pričakujejo še večje številke, saj bo prenos potekal v 86 državah sveta,« je razloge, da se je OZS odločil za organizacijo finala lige prvakov, pojasnil njen generalni sekretar Gregor Humerca.

»Glavni podpornik dogodka je Mestna občina Ljubljana in na tem mestu gre velika zahvala županu Zoranu Jankoviću za vso potrebno pomoč, glavni partner pri projektu pa je agencija Sport Media Focus, ki z OZS sodeluje že vrsto let,« je povedal Humerca, ki je omenil tudi uspešno ekipo prostovoljcev, ki se vključujejo v posamezna področja organizacije. Tako bo na dan dogodka v dvorani delo opravljalo več kot 300 ljudi, 40 tudi s CEV. Obe finalni tekmi bo spremljalo več kot sto novinarjev. »Trendi v odbojki narekujejo tudi vključevanje vse več sodobne tehnologije in tako bo s tega vidika uporabljena vsa razpoložljiva tehnična podpora, ki bo gledalcem tako v dvorani kot pred televizijskimi sprejemniki pričarala nepozabne trenutke in jim ta dinamičen šport še bolj približala. V dvorani pa se prav tako pripravlja nepozaben program z glasbo, svetlobnimi učinki in tudi ognjenimi vložki,« Humerca vabi gledalce, da si v živo ogledajo tekmi ta hip najboljših evropskih ekip.

V Ljubljani bo tudi veliko italijanskih navijačev, pričakujejo jih več kot 3500, vsaj 1000 jih bo iz Poljske in dobrih 600 tudi iz Turčije. Finančni vložek v projekt je okrog pol milijona evrov in po besedah Humerce se običajno na takšnih prireditvah ne pričakuje dobička, temveč le sredstva za pokritje vseh stroškov, bo pa to tudi ogrevanje za še večji dogodek, ki se nezadržno približuje, svetovno prvenstvo za odbojkarje, ki ga bo Slovenija gostila skupaj s Poljaki konec avgusta in v začetku septembra.

Ponovitev lanskih finalnih obračunov

V ženskem finalu sta ekipi, ki Slovenijo dobro poznata. Tako je italijanski Imoco Conegliano lani v ligi prvakinj igral s Calcit Volleyjem, turški Vakifbank pa je s Kamničankami v ligi prvakinj igral pred sedmimi leti. To bo že njihov tretji medsebojni obračun v finalu lige prvakinj. Prvič sta se srečala pred petimi leti, boljše so bile Turkinje, lani pa so v Veroni s 3:2 slavile Italijanke. To je bil njihov do zdaj edini naslov, ekipa iz Carigrada se lahko pohvali s štirimi. Največ, enajst, jih ima Dinamo iz Moskve, tri manj pa še ena ruska ekipa, Uraločka iz Jekaterinburga, pri sedmih je italijanski Bergamo.

Nekaj podobnega velja tudi za moški finale, kjer bomo prav tako videli ponovitev lanskega finala. V Veroni je bila s 3:1 boljša Zaksa Kedzierzyn-Kozle, za katero je bil to prvi naslov, medtem ko je Itas Trentino do zdaj zmagal štirikrat. Italijani so pred leti v ligi prvakov že igrali tudi z ACH Volleyjem, zanje pa so v preteklosti igrali Gregor Jerončič, Tine Urnaut, Klemen Čebulj in Jan Kozamernik. Izkušnje s slovenskimi ekipami ima tudi Zaksa, ki je v letošnji sezoni v skupini obakrat premagala Merkur Maribor, pred enajstimi leti pa je njen dres nosil Urnaut.