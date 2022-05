Na 126. pariškem turnirju sta na največji svetovni stavnici glavna favorita Novak Đoković in Poljakinja Iga Šwiatek, ki sta tudi vodilna na svetovnih lestvicah ATP in WTA ter prva nosilca v Franciji. Đokoviću (kvota 3,00), ki bo jutri praznoval 35. rojstni dan, sledita Španec Carlos Alcaraz (3,25) in njegov rojak Rafael Nadal (5,00), Šwiatkovi (1,90), ki bo zadnji dan maja dopolnila 21 let, pa Romunka Simona Halep in Tunizijka Ons Jabeur (obe po 13,00).

Đoković bo po letih 2016 in 2021 lovil tretjo zmago v Parizu in skupno 21. na turnirjih za grand slam. Zaradi škandala na odprtem prvenstvu Avstralije, ko zaradi necepljenosti proti koronavirusu in drugih prekrškov Srb ni smel nastopiti v Melbournu, je na večni lestvici zmag na turnirjih za grand slam na prvo mesto skočil Nadal (21), za njim pa sta Đoković in Švicar Roger Federer (po 20). »V karieri in življenju na sploh sem pogosto čutil velik pritisk. A to, kar se je dogajalo v Avstraliji na začetku sezone, je bilo na povsem drugačni ravni, nekaj, s čimer se nisem še nikoli spopadel. K sreči je to že zdavnaj za mano in spet sem osredotočen le na tenis,« pravi Novak Đoković, ki je letos igral samo na petih turnirjih.

Uspešna Nadalova generalka

A v Francijo prihaja z dobro popotnico – zmago na odprtem prvenstvu Italije. V Rimu ni izgubil niti niza, postal je peti igralec v zgodovini z več kot tisoč zmagami, v finalu pa je premagal Grka Stefanosa Cicipasa, ki je bil Srbova »žrtev« tudi v lanskem finalu Rolanda Garrosa. »Dobri dosežki pred turnirji za grand slam so vedno dobrodošli, saj okrepijo samozavest. Pred nastopi v Parizu imam dobre občutke, zato sem optimistično razpoložen. Kako daleč bom prišel na turnirju, pa bo, tako kot vedno, pokazal čas,« se zaveda Đoković, ki bo v prvem krogu igral z Japoncem Jošihitom Nišioko. Glavna nevarnost za Srba naj bi bil komaj 19-letni Carlos Alcaraz, ki je letos dobil že štiri turnirje, od tega tri na peščeni podlagi (kot je v Parizu), skočil na šesto mesto na lestvici ATP, na začetku maja pa je na poti do zmage na mastersu v Madridu premagal Nadala, Đokovića in Nemca Alexandra Zvereva, tretjega igralca sveta.

Rafael Nadal je prvi naslov od skupno trinajstih v Parizu osvojil leta 2005, zadnjega leta 2020. Zaradi kroničnih težav s stopaloma je bil še pred nekaj dnevi njegov nastop v Franciji pod velikim vprašajem, a zdaj naj bi bilo vse v redu. »Sem igralec, ki dan in noč živi s to poškodbo. Zame ni nič novega,« pojasnjuje Rafael Nadal, ki je v sredo na dvournem treningu na igrišču Philippa Chatrierja opravil generalko za glavni turnir in navdušil približno 15.000 navijačev. Žogico je udarjal z rojakom Jaumejem Munarjem, 35-letni Nadal – je v istem delu žreba kot Đoković in Alcaraz – pa ga je opravil brez težav.

Neverjetna niza Poljakinje

V ženski konkurenci se vse vrti okoli Poljakinje Ige Šwiatkove, ki bo po premierni pariški zmagi leta 2020 – takrat je slavila brez izgubljenega niza – skušala še drugič uspešno opraviti s tekmicami. V Francijo prihaja po petih zaporednih dobljenih turnirjih (Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart, Rim) in 28 zmagah zapored. Njen niz neporaženosti je četrti najdaljši v teniški zgodovini, pred njo so zdaj le še Američanka Venus Williams (35), njena sestra Serena (34) in Belgijka Justine Henin (32). »Vem, da me skoraj vsi vidijo v vlogi glavne favoritinje, a to zame ne pomeni dodatnega pritiska. Odvisna sem le od sebe, vse je v mojih rokah, nogah in glavi. Če bom igrala tako kot v zadnjem času, se nimam česa bati,« se zaveda Iga Šwiatek, ki je na 40 dvobojih v tem letu kar 37-krat zmagala, na peščeni podlagi pa na devetih dvobojih še ni doživela poraza.

Slovenka Tamara Zidanšek, lanska polfinalistka v Parizu in 25. igralka na svetu, se bo v prvem krogu pomerila z Američanko Claire Liu, 92. na lestvici WTA. Kajo Juvan čaka kvalifikantka, Andreja Klepač bo v dvojicah nastopila s Čilenko Alexo Gaurachi, nasprotnik Aljaža Bedeneta pa bo Avstralec Christopher O'Connell, ki je dobil posebno povabilo organizatorjev. Bedene se je v zadnjih mesecih ubadal z zdravstvenimi težavami, v letu 2022 je doslej dobil le en dvoboj in je zdrsnil na 175. mesto na svetovni lestvici. Ljubljančan je v Parizu dvakrat prišel do tretjega kroga (2016, 2020), glede na trenutno uvrstitev na lestvici ATP ne bi mogel nastopiti v glavnem delu žreba, a ima zaradi lanskih težav z boleznijo že nekaj časa zaščiten rejting, zato je ostal med najboljšimi stotimi prijavljenimi igralci.

