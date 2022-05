#portret Marcos Tavares, “upokojeni” nogometaš NK Maribor

Brazilec Marcos Tavares, ki je v 15 sezonah postal legenda Nogometnega kluba Maribor, bo jutri v Murski Soboti še zadnjič oblekel vijolični dres v upanju, da bo po koncu tekme kot kapetan tudi dvignil pokal za naslov državnega prvaka. Uradno slovo minulo soboto v Ljudskem vrtu je bilo spektakularno in v skladu z njegovimi številnimi rekordnimi dosežki. Za klub je odigral 592 tekem in zanj dosegel rekordnih 212 golov. S 159 goli je z naskokom najboljši strelec slovenske lige in nogometaš z največ lovorikami v zgodovini slovenskega klubskega nogometa, za katerega je dosegel številne odločilne zadetke.