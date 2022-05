Adijo, partizani v državnem zboru

Petek, 13., je pač nesrečen dan. In vesolje je tako hotelo, da se je na ta dan zbrala nova zasedba državnega zbora. Tam pa jih je čakala zaseda. Zaseda v pravem pomenu besede. Zaseda v slogu partizanskih filmov. V velikem planu bi videli zadovoljstvo teh starih partizanov, kako neusmiljeno tolčejo po okorni koloni novincev. Opozicijski poslanci so si naredili svoj žur. Ali pa zrežirali privat fuzbal tekmo, o kateri so potem zmagoslavno pisali mediji v službi resnice z naslovi v slogu dva nič za opozicijo. Bedno do amena.