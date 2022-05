Nepreslišano Danijel Bešič Loredan kandidat za zdravstvenega ministra

Večina zdravnikov dela zunaj svojega zavoda z ustreznim dovoljenjem delodajalca in v skladu z zakonom. Urediti moramo sistem, imeti moramo dober nadzor, omogočiti razmere za delo, da bodo zdravniki delo opravljali v svojih ustanovah. V moji stroki skoraj vsi zdravniki opravljajo delo tudi zunaj svojih ustanov, podobno je z nekaterimi drugimi strokami. Težava je predvsem v neurejenem sistemu in to je treba urediti.

Preoblikovanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je jasna zaveza v koalicijski pogodbi; zame osebno je to zelo resno področje ureditve financiranja zdravstvenega sistema. Treba je poiskati način, kako zagotoviti 600 milijonov evrov na leto, opraviti izračun za 20 let in sprejeti sistemski zakon. To so pogoji, da lahko dodatno zdravstveno zavarovanje ukinemo. Če bi bilo to enostavno, bi mnoge vlade to naredile že pred časom. Morate se zavedati, da nam bo na več področjih zmanjkalo denarja. Nimamo pokritega financiranja dolgotrajne oskrbe, paliativne oskrbe, geriatrične oskrbe in hitrih ad hoc rešitev si ne moremo privoščiti. Mladina