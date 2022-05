Če nam janšisti »ponujajo« izbiro plačila RTV-prispevka in s tem finančni kolaps javnega zavoda, pa je za nas medijsko aktivne državljane koalicijsko besedilo skrpanka brez repa in glave, ki ne naslavlja oziroma ne rešuje nobenega od temeljnih problemov javnega medijskega servisa RTV Slovenija. Pojdimo lepo po vrsti.

1. Depolitizacija javnega medijskega servisa

Zmanjšanje števila članov sveta s 25 na 17 in povečanje števila članov iz vrst zaposlenih s treh na pet članov na prvi pogled zoži oziroma omeji dosedanji vpliv vladajoče politike na delovanje javnega medijskega servisa. Res je, da politika imenuje direktno samo dva člana sveta, vendar pri pogojih za njihovo imenovanje ni eksplicitno zapisano, da so se kandidati kot aktivni državljani zavzemali za javni in od politike ločeni medijski servis. Kar v praksi lahko pomeni, da se bodo skozi postopke imenovanja pojavili tudi kandidati, pri katerih bo nad strokovnimi kompetencami prevladoval politični vpliv. Tako lahko trdimo, da je zgornji cilj le deloma uresničljiv.

2. Transparentnejše vodenje in racionalno trošenje javnih sredstev

Zakonski predlog ne posega v statusno obliko, zato ostajajo vse težave, ki jih je v delovanju RTVS naplavila povezava s plačnim sistemom javnega servisa, kot so preverjanje delovnega učinka skozi pavšalno evidenco delovnih ur, nemotiviran sistem nagrajevanja in rigiden plačni sistem, ki ne upošteva hitrih sprememb, ki jih je v delovanje medijskih sistemov prinesla digitalna revolucija. Vse to pa se izkazuje v obliki že 15 let nespremenjene notranje makroorganizacijske strukture, ki ji predlagatelj za obliž dodaja funkcijo direktorja digitalnih vsebin. Pri čemer pa bo treba počakati na statut, da bi doumeli, kaj naj bi ta funkcija »pokrivala«, saj danes vse programske vsebine nastajajo v digitalnem delovnem okolju.

S tem pa seveda ne bo odpravljena bistvena slabost dosedanjega delovanja RTVS, in sicer ta, da se medijske vsebine producirajo organizacijsko in uredniško tako kot v prejšnjem analognem delovnem okolju. Torej brez nujnih sprememb, ki bi morale nujno slediti (konvergenca in integracija programskih vsebin), če bi hoteli racionalno izkoristiti nov IT-produkcijski sistem dalet, za katerega je RTVS odštela nekaj milijonov evrov.

Prepričan sem, da na racionalno vodenje sistema pozitivno ne bo vplival niti nov kolegijski organ vodenja, ki ga pod upravo ponuja predlagatelj. Zakaj? Tudi zato, ker si je predlagatelj skozi znižanje standardov vodenja predsednika uprave očitno že lociral primernega kandidata. Če so se dosedanji odločevalci požvižgali na razpisne pogoje, pa so novi očitno večji legalisti in bodo s svojim kandidatom uspešno prestali razpisne postopke. Tukaj me namere predlagateljev ne prepričajo in cilj ne bo dosežen.

3. Trajni in neodvisni viri financiranja

Če pa temu dodamo demokratična »orožja«, ki jih bo opozicija za obdržanje statusa quo nedvomno uporabila, potem bo javni zavod kmalu utonil v rdečih številkah, ker je pač predlagatelj zaradi všečnosti v predlogu popolnoma pozabil, da bi v prehodnih določbah namenil besedo ali dve o RTV-prispevku. Tako bo v veljavi še naprej ostajala obstoječa zakonska dikcija, ki je uspešno za celih deset let zadržala dvig RTV-prispevka in vsem sodelavcem RTVS povedala, da bo politika še vedno odločala o njihovi usodi. Ta cilj ne da ni dosežen, ampak je popolnoma prezrt.

4. Druge posledice zakonske procedure

Ne smemo pa tudi pozabiti, da bo zaradi obstrukcije opozicije obstoječe vodstvo RTVS pridobilo čas in bo v tem obdobju povsem legitimno izpeljalo svojo namero po delitvi informacijskih vsebin na dve uredništvi. Kar pa ne bo povzročilo le uredniške zmede in nadaljnjega osipa gledalcev, ampak tudi povečane stroške informativne produkcije, za katero pa ni pokritja v obstoječih prihodkih. Pa se pustimo presenetiti in bo oblast v odhajanju še zadnjič pomigala z repom in odobrila prošnjo generalnega direktorja za povišanje RTV-prispevka ter tako odigrala še zadnji šah mat z novo pozicijo.

Vse kaže, da nas čaka še dolga pot do resničnega javnega medijskega servisa.

Marjan Kralj - King, Ljubljana