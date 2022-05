Kranj. Gorenjsko prestolnico so včeraj zavzeli maturanti. Gimnaziji Kranj, ki je nosilka dolgoletne tradicije priprave maturantskega sprevoda, so se pridružili še Šolski center Kranj, Biotehniški center Naklo in Gimnazija Franceta Prešerna Kranj. Kot pojasnjujejo profesorji Gimnazije Kranj, na njihovi šoli nadaljujejo tradicijo ceremonialov nemških univerz in gimnazij iz 17. stoletja. Na tej kranjski gimnaziji se je maturantski sprevod pojavil pred drugo svetovno vojno, dokončno pa se uveljavil po njej.

Vse je tako, kot je bilo pred desetletji

Dijaki oziroma maturantje so nad ohranjanjem tradicije navdušeni. »To dokazuje, da šola resnično skrbi za nas in za našo kakovostno izobrazbo,« je prepričan maturant Nadej Rešek. Njegova vrstnica Ula Simonič je opozorila, da letošnji maturantje sodijo v generacijo, ki je skoraj dve leti preživela zunaj šole zaradi epidemije. »Zdi se mi, kot da je celotna gimnazija trajala komaj dve leti, tako hitro je minilo. Karantena je bila kot zelo dolg dan,« opisuje. Da je bilo letošnje šolsko leto dokaj običajno in da se za maturante zaključuje tradicionalno, je vesela tudi koordinatorka dogodka Mojca Zelič, sicer mentorica dijaške skupnosti in profesorica zgodovine. »Da se tradicija ohranja, smo zaslužni tako profesorji, saj smo bili mnogi sami maturanti Gimnazije Kranj, kot tudi maturanti, ki jim to veliko pomeni,« pravi.

Jana in Branko Filipič pa sta tokrat spremljala vnukinjo, potem ko sta bili pred četrt stoletja maturantki njuni hčerki. »Vesela sva, da ohranjajo to tradicijo, saj pomeni matura velik življenjski prelom. Vnukinji, ki je zelo uspešna, želiva, da bi ji še naprej uspevalo, kar si je zadala,« sta nam zaupala. Sicer pa se je petkovo dogajanje v Gimnaziji Kranj začelo že zgodaj. Šolo so krasile osmrtnice. Častna straža je stala pri krsti ob vznožju starega stopnišča. Njena naloga je bila varovanje ključa, ki so ga maturantom z vsemi mogočimi zvijačami skušali izmakniti leto dni mlajši gimnazijci. Maturanti so se najprej odpravili na sprevod po šoli in peli Venerabilis barba capucinorum, kar pomeni O, prečastita brada kapucinova. Skupaj z dijaki tretjih letnikov so se nato zbrali v večnamenskem prostoru ter počakali na ravnatelja Aljošo Brlogarja in profesorje, da se je lahko začela predaja ključa in nato slovo posameznih razredov.

Edinstvena Jenkova četvorka

Dogajanje se je nadaljevalo na dvorišču Gimnazije Kranj, kjer so maturanti in profesorji zaplesali znamenito Jenkovo četvorko, po čemer slovijo po vsej Sloveniji, saj so edini, ki ohranjajo ta običaj. Kot nam je pojasnil plesni mojster Anže Dobrajc, ki jo je vodil, se četvorka imenuje po Adolfu Jenku, ki jo je vpeljal v slovenski prostor. Po njegovih besedah se nekoliko razlikuje od tiste, ki jo plešejo ostali maturanti. Jenkova ima namesto štirih šest slik in vsebina je nekoliko drugačna. Dijakom so se pri plesu pridružili tudi profesorji. Profesorica kemije Petra Flajnik nikoli ne izpusti priložnosti, da jo zapleše, potem ko je bila pred tridesetimi leti tudi sama dijakinja te gimnazije. »Zame je to čast in veselje,« priznava. »Vsako leto sem ganjena, ko gledam mladino na ta njen praznik.« Podobno meni tudi ravnatelj Aljoša Brlogar, ki je prepričan, da bodo posebnosti šole, ki so jo obiskovali, maturantom ostale v spominu vse življenje.

Preden so v sprevodu zasedli vso gorenjsko prestolnico, so maturanti prvič v štirih letih šolo lahko zapustili skozi profesorski vhod. V slovesnem, paradnem koraku so prepevali Venerabilis barba capucinorum. Na začetku je bila, kot se spodobi, bandera, sledil je boben, ključ, sova, globus in krsta, zadaj pa ostali maturanti v trojkah. V starem mestnem jedru so se jim pridružili še dijaki drugih šol. Sprevod se je vil mimo Prešernovega gledališča in se ustavil pred Prešernovim spomenikom, kjer je odmevala pesem Gaudeamus igitur, pri kateri so se kranjskim maturantom pridružili še drugi. Veliko uspehov na nadaljnji življenjski poti sta maturantom zaželela kranjski župan Matjaž Rakovec in ravnatelj Gimnazije Kranj Aljoša Brlogar. Dijaki so odplesali še skupinsko dunajsko četvorko, nakar je tradicionalni maturantski sprevod krenil nazaj proti Gimnaziji Kranj.

Zadnje dejanje je bil pogreb 4. letnika po slovesnem sežigu krste na dvorišču gimnazije. Ogenj na krsti so z baklami zanetili predsedniki četrtih letnikov. Ceremonialno slovo od 4. letnika se je s tem zaključilo. »Garali smo štiri leta in danes se mi zdi, da sem iz sebe spravila ves stres. Pogrešala bom folk, saj mi je razred postal kot nekakšna družina,« je ob koncu razmišljala Ana Boškovič. Kam jo bo pot peljala, še ne ve. Sprejeta je že na dve britanski univerzi, a morda bo vseeno v Ljubljani študirala biotehnologijo, pravi. A še preden se bodo dijaki odpravili v svet, jih čakajo še maturitetni izpiti.

*** 6 slik ima Jenkova četvorka, ki je ime dobila po Adolfu Jenku, ki jo je prenesel v slovenski prostor. Plešejo jo le še maturanti Gimnazije Kranj. 4 slike ima poenostavljena četvorka, ki jo plešejo ostali maturanti po Sloveniji.

*** Skoraj dve leti smo preživeli ob izobraževanju na daljavo. Zdi se mi, kot da je celotna gimnazija trajala komaj dve leti, tako hitro je minilo. Karantena je bila zame kot zelo dolg dan. Ula Simonič maturantka Gimnazije Kranj