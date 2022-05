Kot pravijo branjevke na osrednji ljubljanski tržnici, se pomanjkanje dežja na njivah že zelo pozna, in če se bo suša nadaljevala, bo to vplivalo na cene pridelkov. Pri čemer cene zelenjave seveda uravnava tudi obdobje v sezoni. Tako so denimo letos sredi aprila, ko so na stojnice prišli prvi šparglji, najdražji šopi te zelenjave, ki je znanilka pomladi, stali po osem evrov. »Bilo je mrzlo in jih je bilo malo,« je ceno komentirala ena od ljubljanskih branjevk. Zdaj ko se sezona špargljev počasi bliža koncu, so cene vidno padle in jih je tako mogoče kupiti že za 3 do 5 evrov za šop, pri čemer je zadnja cena najpogostejša.

V beri pomladne zelenjave je vse več mladega krompirja in kifelčarja. »Začneš z višjo ceno, nato pa jo proti koncu sezone nekoliko spuščaš,« je prodajno logiko predstavila branjevka ob zaboju kifelčarja, ki ga je z njive na tržnico za prodajo prvič pripeljala prejšnji teden. Takrat je ceno določila pri 6 evrih za kilogram, pri čemer jo je ta teden spustila za en evro, a kljub temu z zanimanjem zanj letos nikakor ni zadovoljna. Poleg tega je na stojnicah vse več tudi mladega krompirja, a ta je večinoma še iz rastlinjakov, pojasnjuje prodajalka zelenjave in doda, da je bilo pred enim mesecem zanj treba »odšteti tudi po 7 do 8 evrov za kilogram«. Mlado korenje se v teh dneh na tržnici prodaja po 3 do 5 evrov za kilogram, prodajajo pa ga večinoma v šopih. Por stane od 2 do 4 evre, zelena in koleraba okoli 3 evre za kilogram. Cena mlade špinače se giblje od 6 do 8 evrov za kilogram, čebule od 2 do 2,50 evra za kilogram. Je pa, vsaj po besedah ene od branjevk, »manj povpraševanja po lokalno pridelani zelenjavi, poglejte, kje je najdaljša vrsta – tam, kjer imajo vse«.

Da se v Ljubljano vračajo turisti, se občuti tudi na osrednji mestni tržnici, kjer si popotniki za malico med ogledovanjem mesta radi kupijo kakšno sadje. V sadni sekciji so na tržnici trenutno najbolj aktualne jagode. Rdeči sadeži gledajo s številnih stojnic, stanejo pa od 8 do 10 evrov za kilogram. Poleg tega so na voljo tudi že češnje – cene se gibljejo od 7 do 10 evrov za kilogram. Kot je povedala primorska branjevka, bo manj dežja dobro vsaj za češnje, da ne bodo zgnile, kar pa seveda nikakor ne velja za ostali pridelek.