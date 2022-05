»Hrane primanjkuje in je bo še primanjkovalo. Postaja bistveno dražja in si je mnogi več ne morejo privoščiti,« je na novinarski konferenci dejal Josep Borrell. Vzrok za to vidi v vojni v Ukrajini, saj žita iz države trenutno ni mogoče izvoziti, ali pa ga zaradi nenehnih ruskih napadov niti ne pobirajo oziroma sadijo, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Ljudje bodo sedaj primorani več sredstev nameniti za hrano, manj pa jih bodo imeli za izobraževanje in zdravje, kar bo dodatno poglobilo revščino in neenakosti po svetu, je dodal Borrell.

Hkrati je opozoril tudi na problematiko naraščajoče begunske krize po vsem svetu, ne le v Ukrajini. Ocenjuje, da je bilo lansko leto po vsem svetu približno 84 do 85 milijonov beguncev, boji pa se, da bo po vojni v Ukrajini številka bistveno večja, saj je Evropa zaradi vojne v Ukrajini že doživela največje gibanje beguncev po drugi svetovni vojni, so sporočili iz Sveta za zunanje zadeve EU.

Borrell: Ukrajina ni edina kriza

»Toda Ukrajina ni edina kriza, še naprej moramo biti pozorni tudi na ostale begunske krize, ki obstajajo in postajajo kronične,« je dejal Borrell in pri tem kot primere izpostavil Mjanmar, Afganistan, Venezuelo in regijo Sahel. Poudaril je, da so sredstva EU omejena in jih ni mogoče čudežno povečati, vseeno pa EU ne pozablja na ostale begunske krize. »Pred nekaj dnevi smo namreč sirskim beguncem uspešno pomagali in jim na donatorski konferenci zagotovili skoraj 6,4 milijarde evrov,« je dejal. Od tega približno 75 odstotkov sredstev prispevajo države članice in institucije EU.

Na vprašanje, ali je proračun EU v sedanji obliki primeren za spopadanje z omenjenimi perečimi problemi v svetu, je Borrell odgovoril, da bi bile glede na resnost razmer potrebne spremembe.»Ko smo pripravljali ta proračun, ukrajinske krize ni bilo, zato nismo mogli predvideti tega, kar se danes dogaja ukrajinskemu ljudstvu,« je še dodal.