Popoldne bo pretežno jasno, pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj Celzija.

V soboto bo sončno, popoldne in zvečer pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo zjutraj v notranjosti Slovenije precej nizke oblačnosti, čez dan bo povečini sončno. Popoldne in zvečer bo še možna kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek bo delno jasno, verjetnost za popoldanske nevihte bo majhna.

Vremenska slika: Nad južno Evropo in Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka. V višinah doteka k nam topel in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Popoldne bo pretežno jasno. V soboto bo sprva večinoma sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem v krajih severno in vzhodno od nas nastajale nevihte.

Razmere na slovenskih cestah ob 16. uri

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi nesreče na južni ljubljanski obvoznici pred počivališčem Barje proti razcepu Malence promet oviran. Posledično nastaja zastoj.

Zaradi nesreče je na cesti Postojna-Pivka na Prestranku promet urejen izmenično enosmerno. Na dolenjski avtocesti pa je zaradi nesreče na Kronovim proti Obrežju zaprt vozni pas.

Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Nastajajo zastoji. Na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani ter na južni ljubljanski obvoznici proti razcepu Malence.

Čakalna doba je na mejnih prehodih Sečovlje in Gruškovje. Na mejnem prehodu Sečovlje je čakalna doba za osebna vozila pri izstopu iz države do 30 minut. Na mejnem prehodu Gruškovje pa je čakalna doba za tovorna vozila pri vstopu v državo do ene ure, pri izstopu iz države pa do 30 minut, za osebna vozila pa je čakalna doba pri izstopu iz države do 30 minut.

Na dolenjski avtocesti bo v petek do 17. ure zaprt izvoz Novo mesto vzhod proti Ljubljani. Obvoz je urejen preko priključka Novo mesto zahod. V soboto pa bo od 6. do 13. ure zaprt uvoz Novo mesto vzhod proti Obrežju. Obvoz bo urejen preko priključka Novo mesto zahod.

V soboto bo zaprta cesta Dolenje Kronovo-Dobrava, v Družinski vasi, od 7. do 19. ure.

Cesta Jurklošter-Dežno bo na mostu pri Marijini vasi zaprta v soboto in nedeljo. Obvoz bo urejen na relaciji Planina pri Sevnici-Sevnica-Radeče-Zidani Most-Rimske Toplice-Jurklošter in obratno.

Zaradi vaje v predoru Golo Rebro bo v nedeljo, 22. 5. 2022, od 6. do 13. ure zaprta štajerska avtocesta v obe smeri. Proti Ljubljani med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje, proti Mariboru pa med Celjem center in Slovenskimi Konjicami, v tej smeri bosta zaprta tudi priključka Celje vzhod in Dramlje. Obvoz bo urejen po regionalni cesti Slovenske Konjice-Vojnik-Celje v obe smeri.

Na primorski avtocesti bo do 24. junija zaradi gradnje obvoznice na Vrhniki zaprt izvoz Vrhnika iz smeri Kopra. Obvoz je urejen preko priključka Logatec.

V soboto bodo kratkotrajne popolne zapore zaradi Maratona treh src na območju Gornje Radgone-Radencev-Murske Sobote od 8. do 15.30 in zardi Urbanovega teka na območju Krmačina-Drašiči-Metlika v Metliki, med 10. - 10.05 in med 10.30 - 10.55.

V nedeljo pa bo na področju treh občin Cerklje, Komenda in Kamnik potekala kolesarska prireditev.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si