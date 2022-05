Bernard Arnault, Francija, 146,3 milijarde dolarjev

Podjetje LVMH, ki je glavni vir Arnaultovega bogastva, ima v lasti pol svetovne mode – tokrat ne bomo govorili o konjakih, šampanjcih, vinih, kremah in parfumih, ki so seveda prav tako konkreten vir njegovega bogastva. Kratica LVMH poleg šampanjsko-konjakovskega imena Moët Hennessy pomeni tudi Louis Vuitton, torej eno najdražjih modnih znamk na svetu. Triinsedemdesetletni Arnault ima v okviru podjetja v rokah tudi znamke Berluti, Birkenstock, Celine, Christian Dior, Emilio Pucci, Fendi, Givenchy, JW Anderson, Kenzo, Loewe, Loro Piana, Louis Vuitton, Marc Jacobs, Moynat, Off-White, Patou, Phoebe Philo, Rimowa in Stella McCartney. V 146-milijardni sistem spadajo še zlatnina in ure Bulgari, Chaumet, Fred, Hublot, Repossi, TAG Heuer, Tiffany & Co. in Zenith. Najbogatejši Evropejec ima v rokah tudi desetino trgovin modne in kozmetične branže ter nekaj znamk dišav in kozmetike. Podjetje LVMH je bilo kot mnoga podobna vmešano v serijo afer, obtožili so jih celo prisluškovanja konkurentom, a so se uspešno poravnali. Po drugi strani veljajo za velike pokrovitelje francoske umetnosti.