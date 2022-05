Največje uspešnice kljubovanja​

Glasbeniki, zlasti tisti s poudarjenim avtorskim potencialom, se praviloma izogibajo greatest hits ali best off turnejam. Pomenijo namreč dragoceno lekcijo, kako nostalgija negativno vpliva na umetnike in njihove najbolj zveste privržence. V umetnosti sta – ali naj bi vsaj bila – čas in družbeni kontekst enako pomembna kot vsi preostali panožni ali trendovski parametri. Če glasbeniki tega ne upoštevajo, imajo lahko občutek, kot da so velikanski odrski džuboks ali sebi lasten tribute to bend – pogrevanje enih in istih prežvečenih stvari brez dodane umetniške vrednosti. Pri poslušalcih, obiskovalcih koncertov, so pričakovanja v pretežni meri seveda obrnjena. Ti seveda upajo, da jih bodo glasbeniki »presenetili« vsaj z nekaterimi skladbami, zaradi katerih so postali njihovi privrženci v prvi vrsti. Programski teren je tu izredno spolzek, s skrajnimi odstopanji v obe smeri, občasno pa tudi stvar kompromisa s samim seboj, česar sta se na trenutni turneji Dreamworld – The Greatest Hits Live oprijela tudi Neil Tennant in Chris Lowe, ki od leta 1981 sestavljata sintetični disko pop dvojec Pet Shop Boys.