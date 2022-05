Ana Jelnikar, raziskovalka: Jezus Kristus, Srečko Kosovel in boginja Kali

Od knjige z naslovom Potovanje v Indijo bi lahko pričakovali, da bodo v njej Angleži 19. stoletja pili »gin and tonic« ali pa popotniki opisovali pot od Bombaja do Himalaje. Knjiga je izšla pri založbi ZRS v Kopru. V dveh potopisih z analizami in komentarji Ane Jelnikar in Helene Motoh ni niti pijače »gin and tonic« niti Himalaje. Njune so analize in komentarji, potopisa pa sta napisala nuna Kristusove kongregacije Miriam Zalaznik in jezuit Stanko Poderžaj. V dvajsetih letih prejšnjega stoletja sta kot misijonarka in misijonar odpotovala v Indijo in tam ostala do konca življenja. Bila sta dopisnika slovenskega mesečnika, ki se je v tistem obdobju prejšnjega stoletja hvalil, da ima 91 dopisnikov. V glavnem dopisnic.