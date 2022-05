Evropska unija trguje z nezakonitimi naselbinami

Aprila je prebivalce palestinske vasi Qaryut na Zahodnem bregu napadlo več izraelskih naseljencev. V vas so vdrli v spremstvu vojakov, ki so na prebivalce streljali in odvrgli solzivec. Nekaj dni pred tem je izraelski naseljenec v bližini mesta Surif v streljanju ranil tri Palestince. V napadu izraelskih naseljencev sta bila aprila huje ranjena tudi dva starejša Palestinca v mestih Betlehem in Hebron. Napadi izraelskih naseljencev – tako na palestinske prebivalce kot na njihove domove in kmetije – so nekaj vsakdanjega. Združeni narodi so lani v samo 10 mesecih zabeležili 410 takšnih napadov, v katerih so umrli štirje Palestinci.