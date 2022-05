Nemci razklani glede pošiljanja težkega orožja Ukrajini

V Nemčiji je komentar filozofa Jürgena Habermasa sprožil eno najbolj srditih političnih razprav v zadnjih desetletjih, in sicer glede vprašanja, kakšno stališče naj država zavzame do vse hujše rusko-ukrajinske vojne. Kancler Olaf Scholz je tako dobil celo vrsto odprtih pisem, vsakega je podpisalo več sto vodilnih javnih osebnosti. Nekateri so nastopili kot jastrebi, z zahtevo po bolj agresivnem in aktivnem udejstvovanju na strani Ukrajine; drugi so bolj miroljubni in pripravljeni na kompromis ter se zavzemajo za rešitev, na podlagi katere bi Rusija lahko govorila o neke vrste zmagi, Evropa pa bi se izognila širitvi in podaljševanju konflikta.