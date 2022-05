Pretiran zdravniški paternalizem

Rezultati ankete za nas, avtorje zakona o pomoči pri končanju življenja, niso veliko presenečenje, kvečjemu manjše. Vse nam znane deset in več let stare raziskave javnega mnenja v Sloveniji o odnosu do evtanazije so namreč pokazale, da se podpora neki obliki uzakonjene evtanazije suče okoli 60 odstotkov. V tem času je vednost o evtanaziji v družbi porasla, v javnost so prišle nekatere pretresljive osebne zgodbe iz tujine in tudi domača pričevanja stisk, na primer dr. Janka Pleterskega in Alenke Čurin Janžekovič, v svetu (tudi v sosednji Avstriji in Nemčiji) so se zgodili pomembni premiki – vsi brez izjeme v smeri uveljavljanja pravice do evtanazije.