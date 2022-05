Ko je trpljenje neznosno, bi večina dopustila samomor s pomočjo

Dnevnikova anketa je pokazala večinsko naklonjenost spremembam, s katerimi bi v Sloveniji uzakonili možnost pomoči pri samomoru. S trditvijo, da lahko samo trpeča oseba ugotovi, da je njeno trpljenje nevzdržno, se strinja ali popolnoma strinja 55,9 odstotka vprašanih. Da imajo vsi ljudje pravico do dostojanstvene in neboleče smrti, se jih strinja 88,4 odstotka. Anketirani pa večinoma podpirajo tudi možnost, da ljudje, ki želijo končati svoje nevzdržno trpljenje, dobijo pomoč pri samousmrtitvi. Uzakonitev take ureditve podpira 76,5 odstotka anketiranih.