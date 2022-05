Nova Janševa vojna

V ozadju politične poteze tedna, s katero je Janez Janša, veliki poraženec aprilskih parlamentarnih volitev – ne volitev, mirno lahko rečemo plebiscita – z referendumsko pobudo prvič v slovenski politični zgodovini preprečil zmagovalcu teh istih volitev Robertu Golobu, da si po lastni volji oblikuje novo vlado, za katero ima vso potrebno parlamentarno večino, je ne glede na maloumne utemeljitve en sam cilj: iz otroške užaljenosti zaradi poraza z zlorabo ustaljenih demokratičnih postopkov nasledniku ne samo otežiti prevzem oblasti, ampak mu tudi vnaprej napovedati postopkovno »vojno« za ves čas trajanja njegovega štiriletnega vladnega mandata. Preprosto zato, ker Janša res ni sposoben in zmožen mirno priznati volilnega poraza. Tu ne gre več za politične premisleke in koncepte, v igri so samo še osebnostne kaprice.