Toda na Poljskem je splav tako rekoč prepovedan, zdravniki lahko, ne da bi kršili zakon, izvedejo splav le, če je življenje matere v neposredni nevarnosti. Smrt dveh nosečnic v zadnjih nekaj mesecih pa kaže, da tudi v tem primeru zdravniki največkrat nočejo posredovati. Smrt druge je novembra lani sprožila množične demonstracije po poljskih mestih, a zakonodaja se ni spremenila, konservativne sile na Poljskem pa postajajo v boju proti splavu tudi vse bolj agresivne. Ena od nacionalnih konservativnih organizacij z imenom Ordo Iurius se je tokrat priključila tožbi proti Justyni Wydrzynski, ki ji grozi dve- do triletna zaporna kazen le zato, ker je eni od žensk poslala tabletko za splav. Gre za prvo takšno tožbo v Evropi, trdijo nevladne organizacije, ki Wydrzynski stojijo ob strani, med njimi je tudi Amnesty International. Svetovno združenje ginekologov pa je od poljskih oblasti zahtevalo, naj umaknejo obtožnico. Wydrzynska pravi, da je tabletko poslala ženski, ki jo je mož doma pretepal in je že imela majhnega otroka, v takšni situaciji pa tudi ni mogla odpotovati v tujino, kjer bi lahko varno splavila. Hkrati borka za človekove pravice opozarja na to, kako neživljenjska in nečloveška je takšna zakonodaja v časih, ko na Poljsko prihaja na tisoče begunk iz Ukrajine – mnoge so bile posiljene, druge so v veliki negotovosti, ali bodo otrokovega očeta sploh še kdaj videle.