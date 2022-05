O tem je napisal tudi knjigo in del te poti ponovil za dokumentarec nemške televizije SWR. Junija 2017 je plaval v reki Tennessee in dolžino od Knoxvilla v državi Tennessee do mesta Paducah v ameriški zvezni državi Kentucky preplaval v 33 dneh. Fath, ki zdaj dnevno preplava od 30 do 70 kilometrov v precej hladni reki – temperatura včasih ne preseže niti 7 stopinj Celzija – računa, da bo izliv Donave v Črnem morju dosegel do 17. junija. Prejšnjo soboto so ga pozdravili v Budimpešti, zdaj je nekje na poti do naselja Bački Monoštor v Vojvodini. Fath v spremljevalnem čolnu analizira vzorce vode in pravi, da Donava v Črno morje dnevno naplavi tudi do 4,2 tone plastike. Zato upa, da bo njegov podvig ljudi prepričal, da je treba skrbneje ravnati z vodami.