Z opozorilno stavko, ki so jo vodstvu javnega zavoda napovedali 13. maja, zahtevajo novinarsko, uredniško in institucionalno avtonomijo, dogovor o kadrovski politiki, pogajanja o dvigu najnižjih plač na Radioteleviziji Slovenija (RTVS) in socialni dialog. Njihova zahteva je, da je stavka plačana.

Kot posebne stavkovne zahteve navajajo umik predlaganih sprememb statuta zavoda, h katerim je programski svet zavoda že dal soglasje, nadzorni svet pa naj bi jih sprejel v sredo. Vodstvo naj nadalje poskrbi za izpolnitev še neuresničenih zavez vlade o financiranju zavoda na podlagi sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev iz leta 2018, so navedli. Če sporazum o razreševanju stavkovnih zahtev ne bo sklenjen do 30. maja, zahtevajo odstop generalnega direktorja RTVS Andreja Graha Whatmougha, odgovorne urednice informativnega programa Televizije Slovenija Jadranke Rebernik in v. d. urednika uredništva za nove medije Igorja Pirkoviča ter odstop predsednika programskega sveta RTVS Petra Gregorčiča.

KSJS: Stavka bo namenjena zagotovitvi avtonomije novinarstva

»Potem ko smo leto dni spremljali poskuse izčrpavanja Slovenske tiskovne agencije, ki s svojo javno službo pomembno prispeva k informiranju vseh državljank in državljanov, je vse bolj pod vprašajem tudi obstoj največje in edine javne radiotelevizije v državi,« so opomnili v Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS). Ostro obsojajo vse poskuse politizacije medijskega prostora, še zlasti poskuse popolnega političnega prevzema RTVS. Glede na to so se dejavno vključili v pogajalski proces za razreševanje stavkovnih zahtev zaposlenih na RTVS.

Napoved stavke za ponedeljek po njihovih navedbah ostaja, prav tako tudi stavkovne zahteve novinark in novinarjev, kolektivov in drugih zaposlenih, ki že več mesecev opozarjajo, da so razmere na javnem zavodu daleč od običajnih. »Stavka ni uperjena proti poslušalcem, gledalcem in bralcem RTV servisa, namenjena je zagotovitvi avtonomije novinarstva ter spoštovanja medijske in delovne zakonodaje, saj je to v interesu vseh državljank in državljanov"« so pojasnili.

Po njihovih besedah je žalostno in skrajno zaskrbljujoče, da morajo sindikati v stavkovnih zahtevah uveljavljati spoštovanje zakonov, statuta in drugih predpisov zavoda ter se boriti za profesionalno novinarstvo in avtonomijo. Vse to bi namreč morale biti temeljne naloge vodstva RTVS, so zapisali. Pogajalski proces se bo po današnjem dogovoru obeh strani nadaljeval v torek, je pojasnil v KSJS.

Grah Whatmough: Pravica javnosti do obveščenosti v času stavke ne bo okrnjena

Generalni direktor RTVS Andrej Grah Whatmough je po pogovoru s stavkovnim odborom zagotovil, da pravica javnosti do obveščenosti v času stavke ne bo okrnjena. Vodstvo zavoda je po njegovih besedah seznanjeno s stavkovnimi zahtevami. Ponovil je, da marsikatero stavkovno zahtevo v povezavi z uresničevanjem ekonomskih in socialnih pravic delavcev ter interesi iz dela že izvajajo. V naslednjem tednu bodo po njegovi napovedi potekala pogajanja za sklenitev sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev, so sporočili z RTVS.

Vodstvo si po besedah Graha Whatmougha nenehno prizadeva za socialni dialog z vsemi tremi sindikati in drugimi socialnimi partnerji znotraj javnega zavoda. Ob tem vse socialne partnerje vabi k nadaljevanju pogovorov, kar vidi kot edini način za izboljšanje pogojev dela in delovnega okolja.