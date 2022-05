Povorke so letos po dveh letih premora zaradi epidemije covida-19 ponovno potekale bolj množično. »Vsekakor je to velik dogodek za maturante in dijake zaključnih letnikov, kajti prireditev vedno poteka na zadnji šolski dan slovenskih maturantov in se je zelo veselijo,« je dejal koordinator Maturantske ulične četvorke Rudi Kocbek.

Zbrane je na Paradi ljubljanskih maturantov nagovoril župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković. Maturante je spodbudil, naj zberejo moči za pisanje mature, saj jih po njej čakajo dolge počitnice. Dijaški skupnosti Ljubljana pa je čestital za organizacijo četvorke.

Vodja resorja za študijsko problematiko Študentske organizacije Univerze v Ljubljani Blaž Plazar se je v imenu Dijaške skupnosti Ljubljana maturantkam in maturantom zahvalil, da so se udeležili četvorke. »Mi se bomo še naprej trudili, da bomo tudi naslednja leta delali take dogodke,« je dejal.

V PZS so sicer tudi imetniki Guinnessovega rekorda v sinhronem plesanju. Rekordno je bilo leto 2011, ko sta simultano v četvorki plesala 33.202 udeleženca. Po prvih ocenah Kocbeka je letos simultano v Sloveniji in ostalih evropskih državah plesalo več kot 15.000 udeležencev.

V Kranju so tradicionalno kot edino mesto v Sloveniji pripravili maturantski sprevod po mestu. Gimnaziji Kranj so se pridružile tudi ostale kranjske srednje šole. Kot so zapisali v sporočilu Gimnazije Kranj, s tem nadaljujejo tradicijo ceremonialov nemških univerz in gimnazij iz 17. stoletja.

Maturantom so se v Velenju na Titovem trgu pridružili tudi devetošolci velenjskih osnovnih šol, novogoriški maturanti so zaplesali na Bevkovem trgu, zbrane na celjskem Glavnem trgu pa je pozdravila podžupanja Breda Arnšek in jim zaželela sreče v prihodnosti.

Zaplesali so še v Mariboru, Murski Soboti, Novem mestu, Ajdovščini, Lendavi, Ljutomeru, Črnomlju, Mirni, Tolminu, Slovenskih Konjicah, Sežani, Šentjerneju in Litiji. Slovenska in tuja mesta pa je v živem radijskem prenosu povezoval Radio SI.