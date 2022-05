Oba Avstralca sta trenutno v izolaciji, hkrati pa poteka beleženje njunih stikov, poroča španska tiskovna agencija EFE. Avstralski premier Scott Morrison je danes v Perthu novinarjem dejal, da je treba to zadevo jemati resno, a dodal, da še ni razloga za paniko. Na Švedskem zdravstvene oblasti niso razkrile podatkov o okuženem posamezniku, sami pa še ugotavljajo, kje se je posameznik okužil, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Številnim evropskim državam, v katerih so odkrili primere opičjih koz, sta se pridružili še Francija in Nemčija. V Franciji so opičje koze odkrili pri 29-letnem moškem s širšega območja Pariza, ki se ni pred kratkim vrnil iz države, kjer kroži virus, so danes sporočile francoske zdravstvene oblasti, ki skušajo sedaj identificirati kontaktne osebe, da bi preprečili nadaljnje širjenje virusa.

Nemški inštitut za mikrobiologijo v Münchnu pa je danes sporočil, da so virus opičjih koz potrdili pri pacientu, pri katerem so se pojavili značilni simptomi bolezni. Zaradi naraščajočega števila odkritih primerov v več evropskih državah je nemški inštitut Robert Koch pozval ljudi, ki se vračajo iz zahodne Afrike, zlasti geje, naj čim prej obiščejo zdravnika, če opazijo kakršne koli spremembe na koži, še poroča dpa.

Okužbe tudi v Italiji in Belgiji

Iz Italije, od koder so v četrtek poročali o prvem potrjenem primeru opičjih koz, so danes sporočili, da je število primerov naraslo na tri. Vsi trije moški se zdravijo v glavni bolnišnici za nalezljive bolezni Spallanzani v Rimu, so sporočile zdravstvene oblasti dežele Lacij.

V Belgiji so medtem odkrili drugi primer opičjih koz, je poročala belgijska tiskovna agencija Belga. Gre za primer moškega iz flamskega Brabanta, regije v belgijski provinci Flandriji, še navaja Belga, ki se sklicuje na objavljeni tvit belgijskega virologa Marca Van Ransta. Sedaj bodo skušali ugotoviti potencialno povezavo med primeroma, saj sta se oba moška udeležila iste zabave. O prvem primeru so poročali v četrtek v Anwerpnu.

Pri Evropski komisiji so spričo poročil o primerih okužb z virusom opičjih koz v evropskih državah danes poudarili, da razmere zelo pozorno spremljajo in so v tesnih stikih z državami članicami. Govorec komisije Stefan De Keersmaecker je ob tem še opozoril, da je Evropski center za obvladovanje in preprečevanje bolezni (ECDC) v četrtek objavil svoje prvo poročilo o izbruhu, v katerem so podatki o prenosljivosti in izvoru. Poročilo vsebuje tudi priporočila za zdravstvene oblasti in posameznike.

ECDC med drugim priporoča, da je treba posameznike, pri katerih obstaja sum, da so okuženi, čim prej izolirati, testirati in obvestiti. V primeru potrjene okužbe je treba začeti iskati stike. Če je v državi na voljo cepivo proti črnim kozam, naj pristojni preučijo možnost cepljenja tesnih stikov z visokim tveganjem, a po oceni razmerja med tveganjem in koristjo. Za primere s težkim potekom bolezni naj preučijo tudi možnost zdravljenja z antivirusnimi zdravili, če so dostopna v državi. V začetku prihodnjega tedna bo sicer ECDC objavil prvo oceno tveganja v povezavi s opičjimi kozami.

Simptomi so sprva podobni gripi

Simptomi pri okužbi z virusom opičjih koz so lahko blagi ali resni. Sprva se pojavijo simptomi, podobni gripi, kot so vročina, bolečine v mišicah in otekle bezgavke. Pozneje pa lahko pride do izpuščajev in ran, ki so občasno tudi boleče.

Do prenosa virusa med ljudmi prihaja ob stiku s kožnimi ranami okuženega ali ob stiku z materiali, ki so se dotikali kože okuženega. Prav tako lahko pride do okužbe z izmenjavo telesnih tekočin ali kapljično.

Nedavno je bilo odobreno cepivo, ki ščiti pred okužbo s tem virusom, a je še nedostopno širši javnosti. Dobro zaščito pred okužbo sicer nudi tudi cepivo proti črnim kozam.

Pred Švedsko in Avstralijo so potrjene primere okužbe zabeležili v Veliki Britaniji, ZDA, Kanadi, Španiji in na Portugalskem. Gre za največji izbruh opičjih koz zunaj Afrike, kjer je bolezen v nekaterih tropskih predelih endemična.