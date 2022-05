Na mesečni ravni so se poslabšale vse štiri komponente kazalnika, in sicer pričakovanje glede finančnega stanja v gospodinjstvu ter pričakovanje glede večjih nakupov za pet odstotnih točk, trenutno finančno stanje v gospodinjstvu za tri odstotne točke ter pričakovanje glede gospodarskih razmer v državi za dve odstotni točki.

V primerjavi z aprilom so se poslabšali tudi vsi preostali kazalniki, najizraziteje kazalnik primernosti trenutka za večje nakupe, ki se je poslabšal za 12 odstotnih točk.

Tudi na letni ravni so se poslabšale vse štiri komponente tega kazalnika: pričakovanje glede finančnega stanja v gospodinjstvu za 21 odstotnih točk, pričakovanje glede gospodarskih razmer v državi za 17 odstotnih točk, pričakovanje glede večjih nakupov za 10 odstotnih točk in trenutno finančno stanje v gospodinjstvu za tri odstotne točke, so zapisali na statističnem uradu.

Potrošnike skrbi rast cen

Pričakovanja potrošnikov glede gibanja cen v prihodnjih 12 mesecih ostajajo pesimistična. Pesimizem glede podražitev je aprila malenkost popustil, potem ko je delež anketirancev, ki so pričakovali, da bodo cene rasle hitreje, marca dosegel 68 odstotkov in s tem najvišjo raven od začetka merjenja marca 1996. Zdaj pa se je spet malenkost okrepil.

Maja je tako ta delež narasel za dve odstotni točki na 57 odstotkov, kar je nova druga najvišja raven v zgodovini merjenja. Še 30 odstotkov jih meni, da bodo cene naraščale po enaki stopnji, le 14 odstotkov pa, da se bo inflacija upočasnila ali da bodo cene začele padati.

Za izračun kazalnika razpoloženja potrošnikov pri statističnem uradu sicer na področju inflacijskih pričakovanj uporabljajo delež, ki odraža ravnotežje stanj. Pri pričakovanjih za naslednjih 12 mesecev je ta delež maja pri 69 odstotkih, kar je dve odstotni točki več kot aprila in devet odstotnih točk manj kot marca, ko je prav tako dosegel zgodovinski rekord. Tako visok kot maja je bil delež odgovorov nazadnje septembra 2012, nekoliko daljše obdobje pa je takšna raven cenovnih pričakovanj nazadnje vztrajala leta 2006.