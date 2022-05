Novinar Kavčič je kot samostojni novinar skupaj s Försterjevo v Iraku pripravljal reportažo o Jazidih, ki so bili žrtev genocida džihadistične skupine Islamska država (IS). A njunih novinarskih izkaznic iraške oblasti očitno niso priznale in so ju prijeli.

Na pomoč mu je zatem priskočil tudi slovenski diplomat z veleposlaništva v Ankari, ki je iraškim oblastem dostavil vse potrebne dokumente in potrdil veljavnost njegovih dokumentov - od potnega lista do novinarske akreditacije.

Po neuradnih informacijah naj bi se Kavčič že kmalu vrnil tudi v Slovenijo.