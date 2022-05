Nina Pušlar je še tretje leto prejela kipec za največkrat predvajano slovensko izvajalko. »Na tem mestu je nihče ne more doseči,« pravijo v zavodu za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev Fonogramov Slovenije (Zavod IPF), ki zbira statistiko predvajanja glasbe na slovenskih radijih in televizijah.

Največkrat zavrtena skladba nasploh v lanskem letu je bila Cover Me In Sunshine v izvedbi Pink with Willow Sage Hart, na drugem mestu ji je sledila Head Shoulders Knees & Toes z Ofenbach & Quarterhead feat. Norma Jean Martine, tretje pa je pripadlo The Weeknd in Save Your Tears.

Med slovenskimi slavila Rudanova Medena

Med stotimi največkrat predvajanimi je bilo le sedem slovenskih izvajalcev. Prva domača uvrstitev, torej najbolj predvajana slovenska skladba, je v letu 2021 pripadla Miranu Rudanu in skladbi Medena, v založbi Menart Records. Ostali domači izvajalci med prvih sto so še Nina Pušlar, še zmeraj Nejc Lombardo, pa Klara Jazbec, Jan Plestenjak, BQL in Kataya (Tangels).

Na okrogli mizi, ki so jo prejšnji teden pripravili v okviru podelitve glasbenih nagrad Zlata piščal, so se strokovnjaki strinjali, da je zastopanost slovenskih izvajalcev na radijskih postajah še vedno, če že ne vedno bolj, mizerna.