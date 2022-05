»Glede na zaostrene razmere poslovanja zaradi energetske krize in situacije v Ukrajini skupina Petrol uspešno posluje. Uprava družbe se na trenutne razmere sproti ustrezno odziva,« so danes prek spletne strani Ljubljanske borze sporočili iz Petrola.

Skupina je v prvih treh mesecih letos prodala 906.400 ton goriv in derivatov, kar je 41 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. V družbi rast pripisujejo priključitvi Croduxa v skupino, ki je spremenila strukturo prodaje goriv in derivatov - delež prodaje se je tako v Sloveniji zmanjšal, povečal pa se je delež prodaje na trge jugovzhodne Evrope. Na prodajo so poleg energetske krize vplivali tudi državni ukrepi na posameznih trgih, so navedli.

V Petrolu so ob tem spomnili na regulacijo cen pogonskih goriv - te so z izjemo 10 dni v maju, ko jih je vlada sprostila, nato pa zaradi krepke rasti znova omejila, regulirane od sredine marca - in lahkega kurilnega olja (cene tega so regulirane od 20. oktobra lani). »Cene goriv so bile tako v Sloveniji v omenjenem obdobju precej nižje kot v večini sosednjih držav, kar je precej povečalo količinsko prodajo, vendar je negativno vplivalo na prilagojeni kosmati poslovni izid v višini 162,2 milijona evrov,« so zapisali v Petrolu.

Na podlagi zakona o kontroli cen, ki nalaga državi obveznost povrnitve gospodarske škode in izgubljenega dobička zaradi omejevanja cen pogonskih goriv, je Petrol vladi za obdobje med 15. marcem in 30. aprilom oddal zahtevek v višini 51,3 milijona evrov. Del zahtevka, ki se nanaša na obdobje med januarjem in marcem znaša 18,4 milijona evrov.

S prodajo trgovskega blaga in storitev je skupina Petrol v prvih treh mesecih ustvarila 101,5 milijona evrov prihodkov, kar je 21 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Glavni razlog za padec je v prehodu Darsa na elektronsko cestninjenje in posledično evidentiranje neto prihodkov od prodaje avtocestnih vinjet kot razlike med prodajno in nabavno ceno. Glede na enako obdobje lani so se znižali tudi prihodki od prodaje prehrambenega blaga in toplih napitkov, ki so lani dosegli rekordne vrednosti, letos pa so se, tako v družbi, znižali zaradi obveznega izpolnjevanja pogoja PCT ob vstopu v prodajna mesta.