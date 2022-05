Okoli pol osme ure včeraj zvečer je v Podgorju pri Kamniku prišlo do potencialno nevarnega pristanka manjšega letala, so sporočili s PU Ljubljana. Po poročanju portala Kamnik.info je pilot, ki je bil edini v letalu, to z ne povsem posrečenim pristajalnim manevrom prizemljil med Križem in Podgorjem. »Zaradi napake na letalu je takoj po vzletu to pristalo na bližnji njivi, ne da bi letalo spustilo kolesa,« pa so sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje. Na pomoč so mu priskočili prostovoljni gasilci iz Kamnika in reševalci, na kraju je bila tudi policija.

Nastalo za nekaj tisoč evrov škode

»Pilotu je bila nudena zdravniška pomoč, po do sedaj znanih podatkih pa v dogodku ni bil nihče poškodovan,« je v sporočilu za javnost dodal Tomaž Tomaževic s PU Ljubljana. Na ultralahkem letalu je nastalo za nekaj tisoč evrov škode. Gasilci PGD Kamnik so zavarovali kraj dogodka, pomagali so reševalni ekipi, zaprli dovod goriva, s pnevmatskimi blazinami dvignili letalo, da je lahko spustilo kolesa, nato pa ga odvlekli nazaj na letališče, so še dodali na Upravi RS za zaščito in reševanje.

Policisti so opravili ogled kraja nesreče, nadaljujejo pa zbiranje obvestil. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno tožilstvo, preiskovalca letalskih nesreč pa so o dogodku že obvestili.