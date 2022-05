Nastaja najbolj zelena vlada – vsaj na papirju

V Sloveniji te dni nastaja najbolj zeleno naravnana vlada doslej – vsaj na papirju. Stranke Gibanje Svoboda, SD in Levica v koalicijski pogodbi napovedujejo solarizacijo države, izstop iz premoga do leta 2030 in bistveno povečana vlaganja v železniško infrastrukturo.