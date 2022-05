Cene papirja letijo v nebo, knjige, zvezki, časniki posledično vse dražji

Enormen dvig cen surovin, transportnih stroškov in energentov ter pomanjkanje papirja na trgu so povzročili, da se je papir močno podražil. Največ težav imajo v založništvu, saj grafičnega in časopisnega papirja močno primanjkuje.