To je še zadnji organ stranke, ki se je moral skladno s statutom stranke izreči o vstopu v vlado, so še pojasnili.

Socialnim demokratom bo sicer glede na izkupiček koalicijskih pogajanj v novi vladi pripadlo vodenje štirih resorjev. Na čelo ministrstva za zunanje in evropske zadeve se bo tako po pričakovanjih zavihtela predsednica SD Tanja Fajon, kandidat SD za ministra za gospodarstvo, turizem in šport je dolgoletni vodja poslancev SD Matjaž Han, kandidatka za pravosodno ministrico podpredsednica stranke Dominika Švarc Pipan, na mesto ministra za kohezijo in regionalni razvoj predlagajo Aleksandra Jevška.

V teh dneh pa teče tudi drugi del formalnih procesov oblikovanja nove vlade. Poslanci morajo namreč do petka ustanoviti poslanske skupine in izvoliti vodje poslanskih skupin, s katerimi bo nato predsednik Borut Pahor lahko opravil formalna posvetovanja o novem mandatarju. Večina vodij poslanskih skupin je že znana.

Sicer pa je pričakovati, da bo po posvetu z vodji poslanskih skupin večinska podpora izkazana Golobu. Pahor je že napovedal, da bi ime mandatarskega kandidata v DZ lahko poslal 23. maja, poslanci pa bi tako lahko o kandidatu za mandatarja glasovali že prihodnjo sredo.