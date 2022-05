Efes Anadolu s košem Micića v zadnji sekundi prvi finalist evrolige

Košarkarji Anadolu Efesa so prvi finalisti zaključnega turnirja evrolige v Beogradu. V polfinalu so premagali Olympiacos s 77:74, v finalu v soboto ob 19. uri pa se bodo pomerili z zmagovalcem drugega polfinala med Barcelono in Real Madridom, ki je danes ob 21. uri.