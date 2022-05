Metlika. Po dveh koronskih letih, ko se je tradicionalna metliška Vinska vigred začasno preselila na splet, bo praznik nagrajenih vin, belokranjskih dobrot, etnoloških posebnosti in kulturnih dosežkov letos, ko praznuje 40 let, končno spet zasijal v vsem svojem sijaju. Danes in jutri bo tako srednjeveški metliški trg spet dišal po belokranjskih dobrotah, jagenjčku, odojku z ražnja, belokranjski pogači, pravijo pri glavnem organizatorju, Zavodu Metlika. Tridnevna prireditev se je v štirih desetletjih dodobra usidrala na koledar slovenskih turističnih dogodkov. So se pa organizatorji letos odločili za nekaj sprememb. »Na pobudo društva vinogradnikov smo letos postavili vinski festivalski šotor, v katerem se bo skupaj, torej pod eno streho, predstavilo kar petnajst belokranjskih vinarjev, poleg tradicionalnih tudi nekaj manjših. Tu bo potekala tudi degustacija nagrajenih vin in ne več na metliškem gradu kot v preteklih letih,« je povedal Rudi Vlašič iz Turističnega informacijskega centra (TIC) Metlika.

Spet bo zaživelo mestno jedro

Osrednji prireditveni prostor na Trgu svobode ostaja, na Partizanskem trgu pa bodo dali možnost predstavitve ponudnikom domačih dobrot in obrti, dodaja Vlašič. Tudi samo prireditev so s treh strnili na dva dneva. Kot vsako leto se bodo lahko obiskovalci skupaj s članicami Društva kmečkih žena Metlika preskusili v peki belokranjske pogače, delavnica bo v Hiši dobrot Bele krajine danes med 17. in 22. uro ter jutri med 12. in 22. uro. Današnje popoldne na glavnem odru bodo zaznamovali pevski zbori in ljudske glasbene skupine, na svečani otvoritvi, ki se začne ob 19. uri, pa bodo med drugim podelili šampione vin, priznanja za najboljšo pogačo, ki so jo letos spekli na turistični kmetiji Jakljevič na Grabrovcu, ter okronali novo kraljico metliške črnine Evo Štefanič.

Sobotno dopoldne bo v znamenju Urbanovega teka, srečanja ljudskih harmonikarjev, nastopa mestne godbe Metlika in folklorne skupine Ivana Navratila. Že 40. leto zapored se bodo iz Ljubljane v Metliko odpravili tudi ljubitelji kolesarjenja. Oba večera bodo obiskovalce zabavale slovenske glasbene skupine. Nedelja pa bo namenjena pohodu po Urbanovi poti in druženju s šampioni Vinske vigredi, predvsem pa pregledu in strokovnemu posvetu, kako z Vigredjo naprej. »Pri Vinski vigredi gre za sožitje več reči, to so kultura, zabava, kulinarika, veselje, kulturno pitje, sklepanje novih prijateljstev, druženje, objemi, stiski rok, poljubi, vriski srca. Vino in ljudje nismo radi sami,« še pravi Rudi Vlašič.