Podražitve na poletnih kopališčih

Zaradi povišanja cen energentov bo javni zavod Šport Ljubljana podražil kopanje na kopališčih Kolezija in Kodeljevo. Na slednjem bo celodnevno kopanje med tednom in ob koncu tedna stalo evro več kot doslej. Nove cene na Koleziji naj bi dorekli do konca tega meseca.