Razložili so, da je zavod pred tem natančno pregledal tudi spomenik Valentina Vodnika na osrednji ljubljanski tržnici in spomenik Janeza Vajkarda Valvazorja pred Narodnim muzejem Slovenije. Na podlagi rezultatov teh preiskav bo restavratorski center zavoda za varstvo kulturne dediščine pripravil konservatorski načrt za obnovo bronastih spomenikov. Prešernov spomenik bodo gradbeni odri zakrivali do predvidoma 24. maja, so povedali na ljubljanski občini. Vrednost pogodbe za vse tri spomenike znaša 18.600 evrov.

Prešernov spomenik je bil zadnjič prenovljen leta 2005, ko je praznoval tudi svojo stoto obletnico. Takrat je družba Reinal po naročilu občine celovito prenovila kamniti podstavek Prešernovega spomenika. Nujnost tega posega je leto prej odredil inšpektorat za kulturo. Bronastih figur takrat niso obnavljali, ker ni bil primeren letni čas, da bi jih kakovostno restavrirali.